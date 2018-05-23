Объявлен победитель Букеровской премии

Польская писательница Ольга Токарчук признана лауреатом международной Букеровской премии за роман Flights (в России книга вышла под названием «Бегуны»). Об этом сообщается в Twitter премии.
Токарчук — первая польская писательница, получившая Букеровскую премию. Роман Flights вышел в 2007 году. Произведение состоит из новелл и путевых заметок о «современных кочевниках» — людях, путешествующих по Земле.
В жюри премии отметили, что выбор лауреата в этом году дался нелегко, поскольку каждая работа, вошедшая в шорт-лист, была достойна приза. Токарчук присудили премию в 50 тысяч фунтов стерлингов.
В 2017 году победителем Букеровской премии стал американский писатель Джордж Сондерс с романом «Линкольн в бардо».
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