Лауреат Букера помог сыну с сочинением по своей книге и получил тройку

Британский писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своему роману «Невыносимая любовь», за которое ребенок получил оценку C+ (тройка с плюсом). Об этом пишет The Telegraph.

«Я рассказал ему основы и указал, на что следует обратить внимание. Я не вычитывал его эссе, но, как оказалось, его учитель категорически отверг все его мысли», — поведал Макьюэн.

Литератор заявил, что сомневается в необходимости заставлять людей читать его работы. «Подумайте только — ребенка заставили читать книгу его папы. Бедняга», — посетовал он.

69-летний Иэн Макьюэн также выпустил такие романы, как «Амстердам», «На берегу», «Цементный сад», «Искупление», «Невинный». Многие работы писателя были экранизированы. Макьюэн неоднократно выдвигался на Букеровскую премию, а в 1998-м стал ее лауреатом за «Амстердам».

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