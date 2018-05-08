Культура
 
Последние новости
Пашинян стал премьер-министром Армении
Московская мэрия отмежевалась от атаки казаков с нагайками на протестующих
Австралийка воссоединилась с потерянной 14 лет назад кошкой
Раскрыты доходы России от продажи нефти
В Москве нашли портрет Путина за семь миллионов рублей
Напряженная обстановка в мире лишила Путина музыки группы ABBA
На московские дороги потратят 430 миллиардов рублей  
Православные пройдут пешком 700 километров в память об убийстве царской семьи
Telegram оспорил право ФСБ на ключи от переписок россиян
Песков открестился от подводных камней в вопросе выбора нового премьера
Новости партнеров

Лауреат Букера помог сыну с сочинением по своей книге и получил тройку

Перейти в «Мою Ленту»
Иэн Макьюэн

Британский писатель Иэн Макьюэн помог сыну написать эссе по своему роману «Невыносимая любовь», за которое ребенок получил оценку C+ (тройка с плюсом). Об этом пишет The Telegraph.

«Я рассказал ему основы и указал, на что следует обратить внимание. Я не вычитывал его эссе, но, как оказалось, его учитель категорически отверг все его мысли», — поведал Макьюэн.

Литератор заявил, что сомневается в необходимости заставлять людей читать его работы. «Подумайте только — ребенка заставили читать книгу его папы. Бедняга», — посетовал он.

69-летний Иэн Макьюэн также выпустил такие романы, как «Амстердам», «На берегу», «Цементный сад», «Искупление», «Невинный». Многие работы писателя были экранизированы. Макьюэн неоднократно выдвигался на Букеровскую премию, а в 1998-м стал ее лауреатом за «Амстердам».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ian McEwan 'dubious' about schools studying his books, after he helped son with essay and got a C+
Найдено тело писателя и участника «Последнего героя» Сергея Сакина
Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала
Норвежская писательница проехала вокруг России и предсказала крах страны
Другие материалы рубрики
Культура00:11Сегодня

Практика лечения заболеваний

Современную драматургию разбавят фольклором
03:33Сегодня

Умер писатель Михаил Герман

13:33Сегодня

В Москве нашли портрет Путина за семь миллионов рублей

09:26Сегодня

Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма

Культура00:0427 апреля

Надвигаются вожди

Кино недели: от «Миссис Хайд» до «Знаешь, мама, где я был?»
14:33 7 мая

Умер режиссер «Дерева для башмаков» Эрманно Ольми

10:53Сегодня

Певица Моран вернулась на сцену и умерла

20:50 7 мая

Хабенского раскритиковали за скандал с женщиной из-за «Собибора»

Культура00:03 7 мая

«Я хочу раздеться»

Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
04:51 4 мая

Месси и Марадону сделали героями известнейшего в истории произведения искусства

19:07 7 мая

Шнуров написал стихотворение о «возвращении Вовы»

17:38 7 мая

Директор по кастингу учила актрису из «Деток» вызывать мужскую похоть

Россия
Дмитрий Медведев и Владимир ПутинОн не дремлет
Медведев, похоже, остается в правительстве. И собирает новую команду
Москвичам согласовали новый митинг в защиту интернета
Каникулы в коме
Британка нашла места, где Советский Союз еще не развалился
«Видите газон? Ставьте палатки и живите!»
Ветеран отбила свой дом у бандитов 90-х, но проиграла церкви
Православные пройдут пешком 700 километров в память об убийстве царской семьи
Напряженная обстановка в мире лишила Путина музыки группы ABBA
Российского астролога оштрафовали за сбывшееся предвыборное предсказание
Все материалы
Мир
В гостях у смерти
Здесь убивают каждый день. И это нормально
Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки
Ким Чен Ына заподозрили еще в одном тайном визите
Французские власти раскрыли опасность джихадисток-домохозяек
Генпрокурора Нью-Йорка обвинили в избиении женщин
Будет больно
Самые жестокие смертные казни со всего мира
ETA terrorist outrage in Madrid against tenant coronel Jose Moreno who received several bullet impacts. Линия смерти
Они держали в страхе всю Испанию. Настало время расплаты
Все материалы
Бывший СССР
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Пашинян стал премьер-министром Армении
Акция протеста защитников русских школ в Риге«Мягко вытурили за отказ общаться»
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину
Украина обиделась на Норвегию из-за пазла с российским Крымом
Украинцы перечислили основные проблемы в стране
Украинец с носками на руках украл сейф, узнал сумму похищенного и расплакался
Пашинян назвал Танкяна Саргсяном и пригласил переселиться в Армению
Все материалы
Экономика
Олег Дерипаска и Виктор ВексельбергБедные русские
Олигархи пострадали за Россию. Теперь за них заплатят простые граждане
ЦБ направит в банки ревизоров
Раскрыты доходы России от продажи нефти
Билл Гейтс вывел биткоин из комы
Российский олигарх захотел свою Alibaba для борьбы со Сбербанком
Россияне захотели идти «На Берлин!»
Бензин подорожал рекордными темпами
Все материалы
Силовые структуры
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Константин РудневПолный ашрам
Он считал себя пришельцем и морил россиян голодом, а теперь возродит свою секту
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Воспитатель детсада душила ребенка подушкой и била ключами во время тихого часа
Штурм дома наркомана с заложницей-дочерью попал на видео
Подполковника Балтфлота заподозрили в краже покрышек и 12 тонн техники
Пнувшую ребенка из-за собаки петербурженку отправили в колонию
Все материалы
Наука и техника
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
Накрылись совком
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Минобороны показало возможности «Корсара»
В военной программе США стоимостью 1500000000000 долларов нашли изъян
В Новой Зеландии появилась гигантская трещина
Украинская «Целина» рухнет на Землю
Все материалы
Спорт
«Пройдет время, и все поймут»
Медведева ушла от тренера. Она не первая
Шведский хоккеист забросил шайбу броском между ног
Белорусский хоккеист Трус испугался провала сборной на чемпионате мира
«Убей его!»
Чеченцы, армяне и бразильцы сошлись в клетке. Было жарко
Алекс Фергюсон пришел в себя после операции
Тренер «Зенита» согласился возглавить сборную Италии
Тарасова вступилась за Медведеву
Все материалы
Культура
Практика лечения заболеваний
Современную драматургию разбавят фольклором
Беттман навсегда
Страсти постыдные и не очень — в объективе великих фотографов мира
«Я хочу раздеться»
Что творилось на жаркой вечеринке в порту Петербурга
Лауреат Букера помог сыну с сочинением по своей книге и получил тройку
В Москве нашли портрет Путина за семь миллионов рублей
Пьяный Джонни Депп напал на помощника на съемках фильма
Певица Моран вернулась на сцену и умерла
Все материалы
Интернет и СМИ
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Человек мира
Британская свобода и афганский цирк глазами прославленного российского фотографа
Женщина показала результаты опасного флешмоба на примере покалеченной дочери
Отец поразительно точно скопировал снимок 30-летней давности и прославился
Наряды Хирурга и Тимати признали лучшим косплеем на инаугурации президента
В сети поделились ужасающими историями про школьников
Все материалы
Ценности
Ева Браун в купальном костюмеЛюбовный фронт
О них мечтали все мужчины мира, но началась война
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
От Трампа до Крокодила
Что надевают, на чем приезжают и с кем приходят на инаугурации
Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком
Ратаковски шокировала поклонников отсутствием волос
Пенелопа Крус обрадовала поклонников натуральным лицом
Платье с советской символикой взбесило МИД Литвы
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Да он же нас сейчас изнасилует»
Москвички отправились на край света и выжили
Туристов заманят на Эверест едой
Русский азарт
Золотой «Мерседес», черная икра и синий Киркоров: что творится в сочинском казино
Пьяная стюардесса напугала пассажиров неадекватным поведением
Неуклюжий турист свалился в водопад из-за селфи
Все материалы
Из жизни
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Папины бродяги, мамины симпатяги
Бездомные коты злятся, дерутся и зевают во всю пасть. Это красиво
Хронический «насморк» американки оказался утечкой спинномозговой жидкости
Илон Маск появился на публике с новой девушкой
Женщина рассказала о нападении четырехметрового крокодила-людоеда
Леопард съел трехлетнего сына полицейского
Все материалы
Двигатели миллионники
Пять легендарных моторов, которые прослужат дольше машины
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Повышения, смутные времена, золотые парашюты и конфликты с властями
Фан ли?
Тест-драйв Lifan X70 – нового китайского кроссовера, который почти догнал старый румынский
Культовые трехдверные внедорожники
Вездеходы с правильным количеством дверей
Показано первое «неприкрытое» изображение внедорожника Rolls-Royce
В Краснодарском крае провели первые испытания российских беспилотников
Nissan намерен прекратить продажи дизелей в Европе
Все материалы
Верните мне мой...
В каком советском прошлом вы готовы поселиться: тест
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
«Мы просто вцепились друг другу в волосы»
Москвичка переехала за город. Деревенские ее возненавидели
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
В Крыму запретили строить жилье у моря
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Все материалы