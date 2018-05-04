Найдено тело писателя и участника «Последнего героя» Сергея Сакина

Тело писателя Сергея Сакина (известен под псевдонимом Спайкер) найдено в 50 метрах от места, где камеры наблюдения последний раз зафиксировали его живым. Об этом сообщает «Ридус» в пятницу, 4 мая.

Точное местонахождение тела не называется. Писатель пропал без вести в конце ноября 2017-го по пути из города Мышкин Ярославской области в Москву. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти Сакина обнаружено не было.

40-летний Сергей Сакин — соавтор романа «Больше Бэна», получившего в 2000 году премию «Дебют» в номинации «Крупная проза». Он также принимал участие в первом сезоне телевизионного реалити-шоу «Последний герой». О своем опыте в передаче он написал книгу «Последний герой в переплете».

В апреле актера фильма ужасов «Оно» Гарри Андерсон нашли мертвым в его доме.