Покаявшегося за домогательства актера нашли мертвым

В Сеуле найдено тело актера Чо Мин-ки (Jo Min-ki), обвиненного в сексуальных домогательствах в отношении восьми женщин. Об этом сообщает The Independent.

Как уточняет The Korea Times, тело нашли на подземной парковке.

В феврале Чо Мин-ки уволили из Университета Чхонджу, где он восемь лет преподавал драму. Это произошло после того, как выяснилось, что актер изнасиловал нескольких студенток. Сначала он отвергал все обвинения, но впоследствии признал вину, выразил сожаление и заявил, что не будет избегать уголовного преследования. На следующей неделе артиста должна была допросить полиция.

На фоне обвинений в адрес актера, как писал портал Soompi, из телесериала «Дети маленького бога» (Children Of The Small God) были вырезаны сцены с его участием.

Чо Мин-ки был ветераном сцены, отмечает BBC News. Он дебютировал в театре в 1982 году, а в 1990-х и 2000-х завоевал ряд наград за роли на телевидении. Помимо этого, он участвовал в реалити-шоу об известных отцах и их дочерях-подростках.