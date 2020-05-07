Россиянам отсоветовали сопротивляться квартирным грабителям

В майские праздники традиционно возрастает число квартирных грабежей. В случае проникновения злоумышленников в жилье сопротивляться и спорить с ними не стоит, заявил РИА Новости руководитель компании «Delta Системы безопасности» Андрей Цыбаков.

Эксперт дал россиянам рекомендации по защите от грабителей. По его словам, предотвратить налет или выиграть время помогут хорошие дверные замки и «тревожная кнопка». При нападении нужно немедленно вызвать полицию, назвав причину вызова, адрес и свое имя. Жители квартир на первых этажах или частных домов должны попытаться покинуть помещение через окно или второй вход.

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«Дайте понять злоумышленнику, что в квартире люди, — громко говорите. Можно также включить на любом устройстве видеоролик, в котором между собой общаются мужчины», — посоветовал Цыбаков. Противиться действиям преступников нежелательно, подчеркнул он, — если они все же проникли внутрь, нужно по возможности тянуть время и выполнять все требования неспешно. Также следует запомнить, как выглядят грабители, во что они одеты. «Не рискуйте из-за телевизора или еще какой утвари», — резюмировал эксперт.

Ранее, в апреле, сообщалось, что более 80 процентов россиян ожидают в ближайшем будущем роста уровня преступности в стране из-за сложившейся социально-экономической ситуации. 84 процента опасаются бума квартирных краж, 70 процентов задумывались о приобретении средств самообороны или оружия.

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