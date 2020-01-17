Российская второклассница помогла раскрыть банду квартирных воровок

Восьмилетняя жительница Челябинской области помогла местным полицейским выйти на след преступниц, грабивших квартиры в областном центре, сообщает РЕН ТВ.

Женщины выслеживали возвращавшихся домой российских школьников, обманом убеждали пустить их в квартиры и выносили оттуда ценные вещи. Чаще всего члены банды выбирали учеников младших классов. За второклассницей Машей они также следили — девочка одна ходила из школы до дома. Незнакомки зашли вместе с девочкой в подъезд, поднялись на этаж, а затем сказали ей, что пришли в гости к соседям, но тех якобы нет дома.

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Злоумышленницы заявили, что надо оставить соседям записку, и попросили у школьницы бумагу и ручку, зайдя вместе с ней в квартиру. Пока девочка искала принадлежности, женщины ходили по комнатам, а затем прямо спросили, где в квартире сейф. Маша поняла, что квартиру хотят ограбить.

Она вышла и постучалась к соседям, они оказались дома. Незнакомки тем временем убежали. Лица квартирных воровок попали на запись камеры домофона, это поможет быстрее раскрыть банду. Информация о преступницах распространяется, в том числе через социальные сети.

В декабре 2019-го в Воркуте восьмилетняя девочка пустила в дом вора — он представился другом матери и сказал, что хочет сделать ей сюрприз. Школьница заперла мужчину в квартире и ушла в музыкальную школу. При этом она позвонила маме, та сразу же вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали «друга» — им оказался 26-летний житель Воркуты, ранее неоднократно судимый.

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