Российский спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу

В сети появилось видео, на котором запечатлен штурм российской квартиры несколькими силовиками. Соответствующий ролик был опубликован в Instagram в четверг, 15 августа.

На размещенных в сети кадрах видно, как группа бойцов спецназа пытается пробраться в помещение через окно. Один из них поднимается по лестнице, бьет по стеклу ногой и падает на коллег.

Где именно и когда был снят ролик, не уточняется.

1 апреля сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Мераба Гогию по кличке Мелия, взяв штурмом его квартиру, расположенную на 24-м этаже жилого дома. Чтобы проникнуть в съемное жилище 65-летнего подозреваемого в доме № 3а по Погонному проезду, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и воспользоваться дверью, ведущей на балкон.

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