Спецназ взял штурмом квартиру вора в законе в московской высотке

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали вора в законе Мераба Гогию по кличке Мелия, взяв штурмом его квартиру, расположенную на 24-м этаже жилого дома. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

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Чтобы проникнуть в съемное жилище 65-летнего подозреваемого в доме № 3а по Погонному проезду, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и воспользоваться дверью, ведущей на балкон. Мелия согласился лечь на пол по требованию ворвавшихся в квартиру спецназовцев лишь после того, как те применили к нему физическую силу.

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При обыске в квартире было обнаружено три паспорта: заграничный и два общегражданских, один из которых выдан на имя Сергея Сыроеженкова, но с фотографией Гогии. Во время разговора с силовиками подозреваемый признал свой криминальный статус, назвав себя вором.

Отмечается, что поводом для задержания стало недавнее решение замглавы МВД Михаила Ваничкина о нежелательности дальнейшего пребывания Гогии на территории России. Предоставление ему российского гражданства в марте 2008 года в Ленинском районе Ставропольского края было признано необоснованным и аннулировано в середине февраля 2019-го.

В день задержания Мелия был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан «Сахарово», где пробудет до момента своей депортации. Въезд в страну для него закрыт на пожизненный срок.

По данным агентства, из проживающих в Москве грузинских воров в законе ранее неоднократно судимый уроженец Кутаиси Мераб Гогия является одним из самых влиятельных. В России он обосновался еще в 2008 году после того, как был выдан испанскими властями Грузии, где смог избежать тюремного заключения. С тех пор Гогия был судим трижды — в Москве, Марий Эл, Сочи, и в общей сложности отбыл пять лет в местах лишения свободы.

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