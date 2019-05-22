Ликвидацию боевиков под Владимиром сняли на видео

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео спецоперации в городе Кольчугино Владимирской области, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков. Запись доступна на странице ведомства «ВКонтакте».

На кадрах видно, как силовики готовятся к шутрму дома, в котором укрылись террористы. Слышны звуки выстрелов. Также комитет показал оружие и самодельное взрывное устройство, найденное у злоумышленников.

Контртеррористическая операция на территории Кольчугино началась 22 мая после полуночи. Двое боевиков укрылись в одном из частных домов и отказались сдаться, их ликвидировали в ходе перестрелки. По данным НАК, убитые были сторонниками одной из террористических организаций и готовили теракт в месте массового скопления людей по заданию зарубежных координаторов.

В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

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