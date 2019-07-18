Захват российского «бойцовского клуба» для наркозависимых попал на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Омске задержаны руководитель центра психологической помощи и реабилитации «Очаг» и его ранее судимый напарник по подозрению в издевательствах над пациентами, страдающими зависимостью от алкоголя и наркотиков. Оперативное видео опубликовал Следственный комитет России на своем YouTube-канале.

На кадрах видны бойцы Росгвардии, которые штурмом берут здание реабилитационного центра, где незаконно удерживались против воли пациенты. На окнах «лечебницы» металлические решетки. Потерпевшие рассказывают, что их приковывали наручниками к кровати. Для подавления воли им также подвешивали к ногам гири. В случае неповиновения пациентов избивали и заставляли участвовать в спаррингах против таких же «нарушителей» режима.

По данным СК, руководитель реабилитационного центра не имел медицинского образования и лицензии на медицинскую деятельность, не обладал специальными познаниями и методиками лечения от алкогольной и наркотический зависимости. При этом подозреваемый активно рекламировал работу своей «лечебницы» и брал с родственников пациентов за избавление от наркомании и алкоголизма ежемесячную плату от 15 до 20 тысяч рублей.

В ходе обысков в реабилитационном центре изъяты газовый пистолет и огнестрельное оружие, конструктивно схожее с боевым пистолетом Макарова. Кроме этого, оперативники обнаружили сильнодействующие медицинские препараты.

Руководителю центра и его сообщнику предъявлено обвинение в похищении людей. Потерпевшими признаны восемь мужчин, освобожденных из «лечебницы».

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!