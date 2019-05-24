В российском реабилитационном центре насильно удерживали более 20 человек

В Саратове пресекли деятельность реабилитационного центра, где насильно удерживали более 20 человек. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

Следствием установлено, что в августе прошлого года группа лиц по предварительному сговору вывела из квартиры 17-летнего россиянина и без его согласия поместили в реабилитационный центр, в котором удерживали до 14 января текущего года. Это удалось выяснить благодаря матери несовершеннолетнего, которая позвонила на телефон доверия следственного управления СК по Саратовской области и сообщила, что сотрудники центра применяют недозволенные методы к ее сыну, страдающему от наркотической зависимости.

Освобожденный юноша рассказал следователям, что в центре по-прежнему удерживают пациентов. В связи с этим следователи и сотрудники МВД провели обыск в учреждении и обнаружили там более 20 принудительно помещенных в центр людей. Среди них были в основном жители других регионов России, которые не могли покинуть здание по собственному решению. Их документы были изъяты и хранились в сейфе.

Руководитель и один из сотрудников реабилитационного центра задержаны. Проверка продолжается. В связи с освобождением из учреждения 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

В прошлом году сообщалось о Саратовском центре реабилитации, в котором пытали алко- и наркозависимых по американской методике. Там обнаружили более 40 человек, удерживаемых против их воли. Реабилитация в центрах осуществлялась по американской программе «Двенадцать шагов», стоимость которой составляла 60-70 тысяч рублей в месяц. Сотрудники не имели специального медицинского образования, большинство из них были бывшими пациентами подобных учреждений.

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