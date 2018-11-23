Российский центр реабилитации пытал наркоманов по американской методике

Сотрудники управления ФСБ по Саратовской области обнаружили в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых в Саратове более 40 человек, удерживаемых против их воли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления.

«К ним применялись различные методы воздействия на психику, унижающие человеческое достоинство. В частности, их лишали пищи, медикаментов и сна. За невыполнение требований реабилитанты подвергались наказаниям, граничащим с пытками», — сказал официальный представитель ведомства.

Реабилитация в центрах осуществлялась по американской программе «Двенадцать шагов», стоимость составляла 60-70 тысяч рублей в месяц, а средняя продолжительность курса — полгода. Сотрудники центров не имеют специального медицинского образования, а большую часть штата составляют бывшие пациенты подобных учреждений.

Как сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении СКР по региону, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору».

«Реабилитационные центры были расположены на территории в двух домах в Волжском районе Саратова, в одном были обнаружены около 30, в другом — около 20 человек. Они были лишены возможности покинуть помещения и не могли общаться с посторонними лицами», — уточнила Надежда Волошина, официальный представитель регионального управления СКР.

Оба реабилитационных центра были расположены в частных коттеджах на улице Алексея Салько («Начало») и на Хвойной улице («Решение»). Спецоперация проводилась в субботу, 17 ноября, в тот же день было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи работают с потерпевшими и устанавливают личности организаторов этих центров.

На сегодняшний день заявления в правоохранительные органы подали уже 40 бывших реабилитантов. Обвиняемых или задержанных по делу в настоящее время нет.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!