На директора реабилитационного центра завели дело после смерти актера Марьянова

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель подмосковного управления ведомства Ольга Врадий.

«В ходе расследования уголовного дела по факту смерти актера Дмитрия Марьянова, возбужденного по статье "причинение смерти по неосторожности", установлены основания для возбуждения еще одного уголовного дела — в отношении директора реабилитационного центра "Феникс", где находился мужчина», — заявила Врадий. «Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно — незаконное оказании медицинских услуг без лицензии". Женщина в настоящее время является подозреваемой», — уточнила она.

По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре. Установлено, что в указанном центре Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. При этом данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту.

«Кроме этого, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на плохое самочувствие и имея показания для срочной госпитализации, продолжительное время не вызывали скорую помощь, чем лишили его своевременной и квалифицированной помощи», — добавила Врадий.

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Сообщалось, что в больницу его повезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами.

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