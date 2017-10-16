По факту гибели актера Марьянова возбуждено уголовное дело

По факту гибели актера Дмитрия Марьянова возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 16 октября, «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении следственного комитета России (СКР) по Московской области.

«Принято решение возбудить уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" — именно в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи», — рассказала Евгения Кирюшина, официальный представитель ведомства.

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Она подчеркнула, что в настоящее время подозреваемых и обвиняемых по делу нет, идет процесс выяснения всех обстоятельств произошедшего.

О смерти Марьянова стало известно вечером 15 октября. Около 19:30 актера доставили в лобненскую Центральную районную больницу (ЦРБ), где врачи приемного покоя констатировали его смерть. СМИ сообщали о том, что в медицинское учреждение Марьянова привезли друзья, поскольку служба скорой помощи оказалась перегружена вызовами и не смогла оперативно отправить бригаду.

Однако источник «Ленты.ру» опроверг эти сведения: вызов на станцию скорой помощи поступил в 19:03, а уже спустя четыре минуты был отменен. Звонивший заявил, что больного доставят в медучреждение на своем транспорте. Решение было принято из-за тяжелой дорожной обстановки на шоссе.

Позже источник сообщил, что по результатам вскрытия причиной смерти актера была названа ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии). «Окончательное заключение будет готово примерно через месяц, после получения результатов гистологических экспертиз, но уже сейчас можно сказать — предотвратить смерть человека при ТЭЛА практически невозможно. Скорее всего, по результатам экспертизы возбужденное сегодня уголовное дело будет прекращено за отсутствием события преступления» — рассказал собеседник «Ленты.ру».