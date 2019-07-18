В российском городе нашли «бойцовский клуб» для наркозависимых

Полиция обнаружила в Омске подпольный реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Между пациентами центра устраивали спарринг-бои, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала агентству, что пациентов насильно удерживали и не давали им общаться с родственниками. По словам потерпевших, к ним применяли физическую силу и угрожали, после чего заставляли подписывать документы о добровольном согласии на пребывание в учреждении.

Пациенты не могли сообщить о ситуации родственникам или полиции, так как звонить можно было редко и под контролем представителей администрации. При этом родственники ежемесячно платили за пребывание пациентов в центре.

Полиция задержала двух местных жителей, руководивших центром с 2017 года. Выяснилось, что у организации не было лицензии на медицинскую деятельность. У подозреваемых изъяли газовый пистолет и предмет, похожий на боевой пистолет, а также большое количество сильнодействующих медицинских препаратов. Их направили на экспертизу.

Ранее в Саратове пресекли деятельность реабилитационного центра, в котором насильно удерживали более 20 человек. Следствие установило, что в 2018 году группа лиц вывела из квартиры 17-летнего россиянина и без его согласия поместила в реабилитационный центр, где удерживала до января 2019 года. Это выяснилось благодаря матери подростка, которая пожаловалась в Следственный комитет. Следователи и полицейские провели обыск в учреждении, обнаружили там более 20 человек, среди которых были жители других регионов России. Их документы были изъяты и хранились в сейфе.

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