В России захотели раскрыть врачебную тайну о наркозависимых

Минюст разработал законопроект, согласно которому контролирующие органы смогут получать информацию о прохождении лечения осужденным наркозависимым гражданином и реабилитации без его согласия. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, разработчики законопроекта предлагают дополнить пункт 3 части 4 статьи 13 Федерального закона («Соблюдение врачебной тайны по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного»).

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«В целях контроля за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию получение уголовно-исполнительными инспекциями в медицинских организациях соответствующей информации без согласия осужденного или его законного представителя не представляется возможным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно статье 72.1 УК («Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией»), суд может обязать осужденных наркозависимых пройти лечение и социальную реабилитацию. Однако закон «Об основах охраны здоровья граждан» не позволяет без согласия человека или его родственников предоставлять информацию о прохождении лечения уголовно-исполнительным органам.

В прошлом году сообщалось о Саратовском центре реабилитации, в котором пытали алко- и наркозависимых по американской методике. Там обнаружили более 40 человек, удерживаемых против их воли. Реабилитация в центрах осуществлялась по американской программе «Двенадцать шагов», стоимость которой составляла 60-70 тысяч рублей в месяц. Сотрудники не имели специального медицинского образования, большинство из них были бывшими пациентами подобных учреждений.

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