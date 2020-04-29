Полицейские предложили россиянину украсть остатки после воров

В Ивановской области перед судом предстанут сотрудники полиции, которые предложили россиянину украсть оставшееся после воров. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает областная прокуратура.

Обвиняемым инкриминируется превышение должностных полномочий. По версии следствия, в мае 2019 года полицейские отдела МВД «Вичугский» узнали от начальника службы безопасности местного предприятия о краже металлических труб. Они не стали сообщать о преступлении в дежурную часть, чтобы скрыть его от учета.

Вместо расследования кражи и поиска воров, полицейские предложили заявителю забрать себе оставшееся имущество. Начальник службы безопасности, прежде работавший в полиции, отказался от предложения и заявил на полицейских в отдел собственной безопасности управления МВД по Ивановской области. В ходе оперативных действий правоохранители были задержаны с поличным и впоследствии уволены со службы.

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