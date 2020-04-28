На полицейских завели дело после избиения россиянина дубинками

Следователи возбудили уголовное дело после публикации в СМИ видео, на котором группа полицейских дубинками избивает жителя закрытого из-за коронавируса города Змеиногорск Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
В результате доследственной проверки были установлены признаки преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением специальных средств»).
По предварительным данным следствия, вечером 24 апреля 2020 года возле магазина сотрудники полиции причинили телесные повреждения 44-летнему местному жителю.
Избиение было снято очевидцами, видео появилось в местных соцсетях, а затем в СМИ. Запись опубликовало издание «Сиб.фм».
На кадрах видны две полицейские машины, группа сотрудников правоохранительных органов валят на землю мужчину и избивают его дубинками.
В краевом управлении МВД заявили, что задержанный гражданин нарушил режим самоизоляции и находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту применения к нему сотрудниками полиции физической силы и спецсредств начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян назначил проверку.
Змеиногорск закрыли на карантин 24 апреля из-за вспышки коронавируса, инфекция подтвердилась у 143 работников Корбалихинского рудника.