В Москве полиция ужесточила контроль за соблюдением самоизоляции

Московским полицейским поручили усилить контроль за ситуацией в городе на фоне введенного из-за коронавируса режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По его словам, контроль будет усилен и в Москве, и на въезде в город. Сотрудники не только станут активнее проверять наличие цифровых пропусков, но и обращать больше внимания на нарушителей ПДД и правил тонировки автомобилей.
Как отмечает издание Baza в своем Telegram-канале, сотрудникам ГИБДД, которые дежурят на въездах в город и на съездах с эстакад, приказали в обязательном порядке проверять пропуска у всех пожилых водителей и сканировать каждый.
Ранее сообщалось, что в России задержаны торговцы поддельными спецпропусками. За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. За время работы они успели совершить несколько сделок. После задержания оба подозреваемых дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).