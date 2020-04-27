В Кремле ответили на вопрос о продлении ограничений из-за коронавируса

Решение о продлении ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, необходимо принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Представитель Кремля также заметил, что прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможны. «Сейчас называть какие-то сроки было бы — пальцем в небо», — подчеркнул он.

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Ранее 27 апреля Песков рассказал, что Россия должна выйти на плато по коронавирусу к середине мая. По его словам, «в первый месяц лета станет полегче».

За последние сутки в России выявлено 6198 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число зарегистрированных зараженных в стране превысило 87 тысяч. За весь период зафиксировано 794 смерти, 7346 человек вылечились.

В ряде регионов России из-за пандемии действуют ограничения на передвижения по городам, в Москве, Московской области и некоторых других субъектах заработала система цифровых пропусков. Минкомсвязи в конце апреля сообщило, что они будут внедряться еще в 21 регионе.

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