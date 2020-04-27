В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов и в личной переписке обещали помочь клиентам. Они утверждали, что могут оформить пропуска по «серой схеме через портал Госуслуг».

За свои услуги мошенники требовали от 2,5 до 3,5 тысячи рублей. За время работы они успели совершить несколько сделок. После задержания оба подозреваемых дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В ряде регионов России из-за пандемии действуют ограничения на передвижения по городам. В Москве, Московской области и некоторых других субъектах заработала система цифровых пропусков. В Минкомсвязи в конце апреля сообщили, что система спецпропусков будут внедряться еще в 21 регионе.

О том, что в интернете стали появляться сайты и Telegram-каналы, предлагающие купить спецпропуска, Group-IB сообщала 13 апреля. По словам представителей компании, всего было обнаружено 126 таких сервисов, больше половины из них в настоящее время заблокированы.

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