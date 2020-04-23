В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

В Свердловской области 51-летнюю врача-неонатолога Ольгу Пряхину у ее же дома остановили сотрудники ГИБДД без масок, потребовали показать документы и, не позволив женщине даже войти в калитку, сковали ее наручниками и потащили в служебную машину. О жестком задержании медика сообщает E1.RU.

По словам Пряхиной, инцидент произошел в воскресенье, 19 апреля. Она возвращалась от свекрови, когда сотрудники ГИБДД подъехали к ее дому. «До этого я видела патруль ГИБДД на перекрестке. Но не видела, чтобы они ехали за мной», — вспоминает Пряхина.

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Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома. «Я их начала убеждать, что сейчас вынесу сумку из дома. Они не пускают: "Поедем в участок, будем устанавливать личность". (...) Начинают хватать меня за руки, я сопротивляюсь. Заламывают мне руки, роняют на землю, волоком тащат в машину. По ходу надевают наручники», — рассказала врач.

В итоге за Пряхину заступились соседи, которые увидели, как женщину тащат по земле. Медика не стали везти в отделение, но составили протоколы за езду без прав и неповиновение сотрудникам полиции.

После инцидента Пряхина сняла побои в больнице, у нее остались ушибы и гематомы. Женщина написала заявление в полицию и Следственный комитет по факту превышения должностных полномочий задержавшими ее сотрудниками. В местном управлении ГИБДД пообещали провести проверку.

Ранее в сети появилось видео с жестким задержанием московской пенсионерки, которая вместе с сыном вышла из дома в магазин в московском районе Текстильщики и не имела цифрового пропуска. На опубликованных кадрах восемь силовиков заталкивают в служебный автомобиль пожилую женщину, которая пытается сопротивляться и нервничает. По словам снявшего задержание на камеру сына женщины, его мать имеет проблемы с сердцем. Ролик стал поводом для служебной проверки действий полицейских.

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