Осужденный за кражи россиянин оказался серийным убийцей

Жителю Янаульского района Башкирии предъявлено обвинение в серии убийств, сопряженных с разбоем, которые были совершены с 2008-го по 2011 год. Об этом в четверг, 23 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

51-летний мужчина, с 2018 года отбывающий наказание за кражи в исправительной колонии, обвиняется по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем»), пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»).

Три двойных убийства были совершены в промежутке между 2008 и 2011 годами. Как считает следствие, жертвами обвиняемого становились пожилые люди. У всех погибших были похищены денежные средства и другие ценности. Однако в тот момент установить виновного следствию не удалось.

С 2018 года делом занялись сотрудники специализированного подразделения по расследованию преступлений прошлых лет следственного управления СКР республики. Проанализировав уже раскрытые дела, они обнаружили аналогичные криминалистические характеристики в делах уже осужденного за кражи местного жителя.

Вместе с сотрудниками уголовного розыска МВД республики следователи и следователи-криминалисты провели экспертные исследования, изучили личность обвиняемого, повторно допросили соседей и родственников погибших. Почерк преступника и способ совершения нераскрытых убийств совпали. Свою вину мужчина не признал.

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