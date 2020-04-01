Задержаны подозреваемые в массовом убийстве в российском городе

В Ярославской области задержаны подозреваемые в массовом убийстве жителей частного дома в Ярославле. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России. Видео задержания опубликовано на YouTube.

Тела трех мужчин и одной женщины с признаками насильственной смерти были найдены в доме на улице Посохова после пожара, который произошел 2 февраля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом.

В ходе следствия личности и местонахождение подозреваемых установили. По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин. На данный момент с ними проводятся следственные действия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!