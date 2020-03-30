Неизвестные подожгли деревянный барак в российском городе и убили восемь человек

Неизвестные подожгли двухэтажный деревянный жилой дом на Омской улице в Екатеринбурге, в результате чего погибли восемь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Возгорание произошло вечером 26 марта. При осмотре места происшествия в бараке были обнаружены обгоревшие тела семи неустановленных человек. Еще одна пострадавшая была госпитализирована, но позже скончалась в больнице.

По факту произошедшего региональное управление СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога»).

Следователи уже обратились с просьбой к владельцам машин, оснащенных видеорегистраторами, поделиться записями, если они побывали в районе места происшествия с 22:00 26 марта по 00:00 27 марта. Для этого автомобилистам необходимо обратиться на телефон дежурного регионального управления СКР, работающий круглосуточно: 8 (343) 297-71-61. Следователи гарантируют всем обратившимся конфиденциальность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru