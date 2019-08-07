Не пожелавшая отвечать на вопросы россиянка подожгла полицейскую

В городе Невинномысске Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в применении насилия к сотруднице полиции. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.
По данным следствия, 8 мая инспектор по делам несовершеннолетних из отдела полиции города Невинномысска прибыла по месту жительства, проверяя факт исчезновения семилетней девочки.
31-летняя мать ребенка, не желая отвечать на вопросы сотрудницы, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Оперуполномоченные полиции быстро потушили пламя, поэтому потерпевшая не получила серьезных травм.
В этот же день был обнаружен пропавший ребенок, который гостил у своей бабушки.
В дальнейшем следователь СКР допросил подозреваемую и назначил ей психолого-психиатрическую судебную экспертизу.
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