Россиянка пыталась сжечь надоевших ей дочь и сына

В Забайкалье задержана 28-летняя женщина, которой надоели ее дети, и она пыталась сжечь их в доме. Как рассказал «Ленте.ру» Егор Марков, официальный представитель краевого Следственного управления СКР, в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство малолетнего», следствие намерено ходатайствовать о ее аресте.

В воскресенье, 14 апреля, около полудня в селе Барахоево Красночикойского района местные жители заметили дым, идущий из окон частного дома. Они вызвали пожарных, но еще до их приезда сумели спасти двухлетнюю девочку. После ликвидации огня в доме было найдено тело четырехлетнего мальчика.

«При осмотре места происшествия пожарные установили, что пожар стал следствием поджога. Чуть позже была обнаружена и задержана мать детей, 28-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что именно она облила мебель и пол в зале легковоспламеняющейся жидкостью, подожгла ее и вышла на улицу. Двое детей, находившиеся в спальне, оказались отрезаны огнем от выхода», – рассказал Егор Марков

Он уточнил, что у женщины есть еще двое детей, девочки пяти и восьми лет, но в момент пожара их не было в доме. Ее супруг в настоящее время уехал на заработки, следователи СКР совместно с сотрудниками полиции и с муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних решают вопрос о передаче детей под присмотр родственников или в детское реабилитационное учреждение.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанная женщина на первом допросе объяснила свой поступок тем, что «дети ей надоели». В последнее время она злоупотребляет спиртным и преступление совершила, будучи сильно пьяной.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!