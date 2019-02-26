На дом главреда «Авторадио» совершено нападение

В Москве подожгли дом главреда «Авторадио», генпродюсера холдинга «ГПМ Радио» Ирины Ипатовой, сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Подробностей произошедшего собеседник агентства не привел. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Дом Ипатовой располагается в поселении Киевский. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили, что владелица дома в этом поселении обращалась с заявлением о поджоге имущества. Это произошло 5 февраля.

Ипатова — генеральный продюсер радийного подразделения «Газпром-Медиа Холдинга» — «ГПМ Радио», которое объединяет «Авторадио», «Эхо Москвы», Energy , «Юмор FM», радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио». Она работает главным редактором «Авторадио» с 2001 года.

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