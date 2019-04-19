Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

В Подмосковье неизвестные подожгли высшее иудейское духовное учебное заведение (иешиву) «Торат Хаим». Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в канун одного из главных праздника в иудаизме Песах. Несмотря на то что в момент пожара в иешиве находилось много людей, пострадавших нет.

Как рассказала пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова, на двери здания поджигатели нарисовали «какую-то свастику». Она уточнила, что перед нападением никаких угроз не поступало, в период празднования будут предприняты дополнительные меры безопасности.

В октябре 2016 года злоумышленник с канистрой бензина и травматическим пистолетом попытался проникнуть в синагогу в центре Москвы. На тот момент в здании находились более 100 человек. Мужчина потребовал встречи с главным раввином России Адольфом Шаевичем, чтобы совершить самоподжог у него на глазах. Охранник преградил ему путь, и тогда он открыл стрельбу. В результате пострадал один человек.

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