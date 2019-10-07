Запертые в полицейской машине российские подростки подожгли ее изнутри

В Иркутске двое подростков получили ожоги в полицейской машине, салон которой загорелся после того, как один из них воспользовался зажигалкой в салоне. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает «Тайга.инфо».

По данным издания, инцидент произошел 18 сентября. Полицейские задержали 16-летнего и 17-летнего подростков по подозрению в краже и посадили в служебный автомобиль «УАЗ», чтобы отвезти их в отдел для дознания.

Один из задержанных нашел под сиденьем зажигалку и решил осветить ею темный отсек для задержанных, поскольку второй подросток уронил мобильный телефон и не мог его найти. Это и стало причиной возгорания.

На место происшествия приехала скорая, после чего молодым людям была оказана медицинская помощь.

Как пояснила изданию мать одного из пострадавших, в отсеке для задержанных оказалась бутылка с горючей жидкостью, а от зажигалки могли воспламениться пары. Сами молодые люди уточняли, что сотрудники МВД говорили об этом в отделении.

Кроме того, согласно их словам, сотрудники снимали инцидент на видео.

13 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержанный устроил пожар в полицейском участке. Сидевший в клетке мужчина закурил, после чего поджег стоящий рядом деревянный шкаф. Сотрудникам удалось потушить огонь самостоятельно.

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