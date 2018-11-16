Подросток облил спиртом знакомую школьницу, поджег ее и был пойман полицией

Петербургские полицейские задержали 15-летнего восьмиклассника, который облил спиртом и поджег 14-летнюю школьницу, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошел 15 ноября в одной из квартир жилого дома. В сообщении отмечается, что мотивы молодого человека пока не известны. Пострадавшая девушка находится в больнице с 30-процентным ожогом тела.

Подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК).

По информации «Фонтанки», в тот день юноша вместе с приятелем и еще двумя школьницами устроили алкогольную вечеринку в квартире его покойной бабушки. По версии следствия, в какой-то момент он сконструировал из стула и дивана нечто вроде жертвенника, посадил на него девушку, облил алкоголем и поджег. Когда огонь удалось потушить, молодой человек сбежал, остальные ребята довели пострадавшую до станции скорой помощи.

Издание писало, что последнее время на своих страницах в соцсетях подросток публиковал депрессивные посты. Журналисты предположили, что у него была несчастная любовь.

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