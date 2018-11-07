Мать поджегшего бомжа ребенка оштрафовали на 100 рублей

В городе Чайковский Пермского края мать девятилетнего мальчика, который сжег бездомного, оштрафовали на 100 рублей, сообщили «Таким делам» в местной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что 6 ноября комиссия по делам несовершеннолетних признала женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По факту случившегося проходит прокурорская проверка. «Будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению малолетним особо опасного деяния. В частности, будет оценка законности и полноте действий субъектов профилактики — в первую очередь школы», — уточнили в надзорном органе.

Инцидент произошел 14 октября. Мальчик гулял со своим другом и заметил под лестницей у магазина 38-летнего бездомного, который спал на картонных коробках. Ребята начали поджигать бумагу и бросать ее на спящего мужчину. В результате на нем загорелась одежда. На крик сбежались прохожие, которые вызвали пожарных, но к их приезду человек сгорел заживо.

По информации «Комсомольской правды», оба третьеклассника воспитываются в благополучных семьях и раньше в полицию не попадали. Сейчас следователи проверяют их причастность к гибели бездомного. На допросе один из школьников сообщил, что бросал горящую бумагу ради шутки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В марте 2017-го пьяный петербуржец облил горючей жидкостью и поджег бездомного под лестничной клеткой дома. Пострадавший выжил, но получил множественные ожоги. Поджигателя осудили на пять лет строгого режима.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!