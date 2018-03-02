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Пьяный россиянин поджег бомжа и сел на пять лет

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу Тимофея Пунтуса, который поджег бездомного на лестничной площадке. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел 18 марта 2017 года в одном из домов по Тульской улице; в тот момент осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Он [Пунтус] облил потерпевшего, являющегося лицом без определенного места жительства, горючей жидкостью, поднес к нему зажженную спичку, в результате чего произошло возгорание потерпевшего», — говорится в сообщении.

Получивший множественные ожоги мужчина выжил — ему вовремя оказали неотложную помощь. Суд признал Пунтуса виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

26 января стало известно, что в Москве за пропаганду запрещенной террористической группировки «Исламское государство» задержали бездомного.

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