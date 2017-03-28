В Чебоксарах бомж печатал деньги на самодельном станке

Сотрудники правоохранительных органов задержали на окраине города Чебоксары (Чувашская Республика) бездомного, который в заброшенном здании изготавливал на самодельном печатном станке фальшивые деньги. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк во вторник, 28 марта.

Мужчина, приехавший из Нижнего Новгорода, проживал в этом же здании. Полицейские изъяли у него более 400 готовых поддельных купюр номиналом 500 рублей на общую сумму 214 тысяч. Задержанный признался, что сбывал купюры собственного производства на рынках, потому что там продавцы не пользуются оборудованием для проверки подлинности денег.

Против него возбуждено уголовное дело, суд выдал санкцию на арест.

По данным телеканала «360», подозреваемый печатал на своем станке до 100 тысяч поддельных рублей в месяц.

«Ну, купюр 200 в месяц выпускаю. Сбываю на рынках, в магазинах, везде, купюры-то хорошие», — приводит телеканал слова задержанного, которому грозит до восьми лет лишения свободы.