Московского бомжа уличили в пропаганде «Исламского государства»

В Москве за пропаганду запрещенной террористической группировки «Исламское государство» задержали бездомного. Об этом в пятницу, 26 января, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 3 февраля 2017 года он отправил через мессенджер Telegram в своем мобильном телефоне видео с призывом присоединиться к террористической группировке.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), которая предусматривает наказание от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

13 декабря 2017 года сообщалось о пожизненном приговоре бездомному, убившему в Чите двух бомжей в феврале 2008 года. Мужчина нашел большой склад металлолома и, чтобы не делиться с «братьями по несчастью», напоил их некачественным алкоголем и сбросил в люк с кипятком.

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