Петербуржец на камеру жестко поглумился над бездомным дедом

2ch/Двач / Telegram

В Санкт-Петербурге молодой человек пнул пожилого бездомного человека. Инцидент был снят на видео очевидцем, запись выложена в Telegram-канале «Двач».

Судя по записи, все произошло вечером в центре города. На кадрах видно, как бомж сидит, прислонившись спиной к стене, а молодой человек наносит ему сильный удар ногой в голову. О том, что стало с пострадавшим после, не сообщается. Автор поста уже установил личность злоумышленника — им оказался учащийся Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Устинова Виталий Иванов.

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