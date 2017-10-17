Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области

В городе Рославле Смоленской области подростки избили 64-летнего бездомного, от полученных травм он скончался в больнице. Об этом рассказала «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Наталья Зуева.

«Напавших на бездомного было двое: учащиеся местной школы 14 и 15 лет», — отметила она. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК России). По закону ответственности по этой статье подлежат лица, достигшие 14-летнего возраста.

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Мужчину нашли на улице со множественными травмами 8 октября. На четвертый день после госпитализации, 11 октября, он скончался.

В комментариях к сообщению о нападении в паблике «Подслушано в Рославле» во «ВКонтакте» пишут, что причиной смерти потерпевшего был перелом основания черепа. «Малолетка его бил один, ребра поломал, мужчина вскоре стал кровью плеваться (легкие проткнуты) ему вызвали скорую», — отметила пользователь под ником Арина Баринова.

В марте группа молодых людей в возрасте 14-18 лет избили до смерти бездомного мужчину в Петропавловске-Камчатском. Между ним и одним из подростков произошел конфликт. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.