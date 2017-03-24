Камчатские подростки до смерти избили бездомного

В Петропавловске-Камчатском подростки избили до смерти бездомного мужчину, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Инцидент произошел вечером в четверг, 23 марта. Группа из пяти-десяти подростков в возрасте 14-18 лет у магазина «Шамса» на бульваре Рыбацкой славы избили не работающего, не имеющего постоянного места жительства мужчину 1971 года рождения. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

По предварительным данным, причиной конфликта послужила ссора, произошедшая накануне между мужчиной и одним из подростков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).