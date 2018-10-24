Поджегший оперативников москвич получил шесть лет колонии

Боровский районный суд Калужской области в среду, 24 октября, приговорил 41-летнего москвича к шести годам колонии строгого режима за применение насилия в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

По ее словам, мужчина еще в 2016 году скрылся от следствия, и был объявлен в федеральный и международный розыск. В мае текущего года оперативники столичного управления уголовного розыска установили, что подозреваемый находится в Боровском районе Калужской области, и приехали его задерживать.

«Когда полицейские вошли в дом, где находился разыскиваемый, и представились, то он поджег фальшфайер и, воспользовавшись дымовой завесой, сумел выскочить на улицу. Там его догнали полицейские, и он, пытаясь скрыться, нанес им несколько ударов горящим изделием. Тем не менее сотрудникам удалось его задержать, хотя оба получили ожоги, а один даже был доставлен в реанимацию, где за его жизнь несколько дней боролись врачи», — рассказала Мошкова.

По данным «Ленты.ру», расследование уголовного дела о мошенничестве, из-за которого москвич был объявлен в розыск, продолжается — ему предъявлено обвинение, и после вступления приговора в законную силу мужчина будет этапирован в столицу.

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