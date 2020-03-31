Россиянку и ее детей нашли убитыми в собственной квартире

В Республике Марий Эл мать и ее детей нашли убитыми в собственной квартире. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тела 30-летней россиянки, ее 13-летнего сына и 11-летней дочери с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одном из домов города Волжск.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

29 марта сообщалось, что житель Якутии, проходящий по делу о сбыте наркотиков, убил семью с двумя детьми.

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