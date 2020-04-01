Неизвестные зарезали российскую семью с ребенком

В Красноярске обнаружены тела трех членов семьи, возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 30 марта родственница пришла в квартиру жилого дома на улице Щорса и нашла там погибшими 47-летнюю хозяйку, ее 9-летнюю дочь и 77-летнего отца. На их телах имелись ножевые ранения. Российская семья характеризовалась положительно.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.

31 марта сообщалось, что в Республике Марий Эл мать и ее детей нашли убитыми в собственной квартире. Тела 30-летней россиянки, ее 13-летнего сына и 11-летней дочери со множественными ножевыми ранениями обнаружили в одном из домов города Волжска.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru