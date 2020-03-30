Пойман предполагаемый убийца российской семьи

В республике Саха (Якутия) пойман 28-летний житель Якутска, подозреваемый в убийстве двух женщин и двух детей, а также напавший с ножом на полицейского при задержании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Когда правоохранители обнаружили предполагаемого убийцу, то он попытался сбежать. Мужчина выпрыгнул из окна своего дома, но полицейские его догнали. Тогда подозреваемый ударил одного из силовиков ножом, причинив ему резаную рану левого предплечья. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

На допросе мужчина рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и признал свою вину.

В ходе расследования установлено, что ранним утром 29 марта 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения пришел с ножом в частный дом своего знакомого. Там он нанес множественные ранения двум женщинам в возрасте 31 года и 66 лет и двум мальчикам 5 и 8 лет. От полученных травм они скончались на месте, а подозреваемый скрылся.

Мотивом убийства стала месть. Подозреваемый проходил по делу о сбыте наркотиков, а глава семьи дал на него показания.

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