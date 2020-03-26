Управдом нанял киллера для убийства жаловавшегося чиновникам пенсионера

В Калининграде председатель ТСЖ нанял киллера для убийства жаловавшегося чиновникам 72-летнего пенсионера. Об этом в четверг, 26 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, управдом нанял знакомого рецидивиста, чтобы тот устранил пожилого мужчину, который регулярно писал жалобы в различные инстанции. О планах подозреваемого стало известно оперативникам. Они спрятали пенсионера в безопасное место и устроили в его квартире инсценировку убийства. В результате соседи и сам заказчик были уверены, что пенсионер погиб.

Как только заказчик передал киллеру 100 тысяч рублей за якобы выполненную работу, его задержали. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.

19 февраля сообщалось, что в Новом Уренгое киллера задержали за минуту до заказного убийства.

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