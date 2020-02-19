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Российского киллера задержали за минуту до заказного убийства

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В Новом Уренгое киллера задержали за минуту до заказного убийства. Об этом в среду, 19 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу Елена Демьянова.

По ее словам, задержанный киллер обвиняется в покушении на убийство. Также обвинение предъявлено жителю Калининграда — в подстрекательстве к приготовлению убийства по найму. Еще двоим мужчинам предъявили обвинения в соучастии приготовления заказного убийства.

По данным следствия, в декабре 2019 года калининградец из мести запланировал убийство своего земляка, который проживал в Новом Уренгое. Он предложил своему знакомому найти человека, который за 500 тысяч рублей пойдет на преступление. Приятель заказчика взял на себя роль организатора убийства и нашел ранее судимого мужчину, которому передал сведения и деньги на билет до Нового Уренгоя.

Там киллер полтора месяца следил за своей жертвой-предпринимателем в ожидании лучшего момента для убийства. О подготовке к преступлению стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Дальнейшие действия преступника контролировались ими.

Потенциальный убийца был задержан вечером 2 февраля. Он дождался жертву около дома и приблизился к ней с ножом, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Преступнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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