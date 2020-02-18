Убийство чеченца Мансура Старого во Франции связали с Кадыровым

Вероятный убийца чеченца Имрана Алиева, известного под псевдонимом Мансур Старый, может быть связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на анонимные источники, связанные с расследованием.

Собеседники издания утверждают, что киллер был знаком с убитым: они вместе приехали во Францию на поезде из Бельгии. Французские власти не называют личность подозреваемого, однако отмечают, что он сразу после убийства уехал из Франции в Германию, затем в Россию.

«Это политически мотивированное убийство, связанное с диссидентской деятельностью Алиева», — сказали источники. Отмечается, что убитый был резким критиком политики Кадырова.

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Ранее чеченский блогер Тумсо Абдурахманова обнародовал запись телефонного звонка с Луизой Звонковой и ее племянницей Аминой Хамидовой, которые, предположительно, помогали убийце Алиева получить визу в страны Евросоюза. Собеседницы блогера рассказали, что предполагаемый преступник представился онкобольным, которому нужна операция в Германии.

Об убийстве Алиева стало известно 1 февраля. Тело выходца из Чечни со следами насильственной смерти нашли в номере одной из гостиниц во Франции.

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