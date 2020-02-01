Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого

На севере Франции в городе Лилль найдем мертвым чеченец Имран Алиев, известный под псевдонимом Мансур Старый. Об этом сообщает Telegram-канал «Чеченские новости».

По предварительным данным, тело выходца из Чечни со следами насильственной смерти нашли в номере одной из гостиниц. Утверждается, что процедура опознания уже проведена и родные подтвердили, что убит именно Алиев.

Как сообщает La Voix Du Nord, тело мужчины обнаружил 30 января около 11:30 по местному времени один из сотрудников отеля Coq Hardi. Номер располагался на последнем этаже и был забронирован на одну ночь с 29 на 30 января. На теле были обнаружены несколько ножевых ранений, рядом лежал нож.

Полиция проводит расследование произошедшего, рассматривая версию убийства. В настоящее время сотрудники изучают место преступления для определения мотива нападения и раскрытия личности преступника. Пока официально правоохранители не называют имени и фамилии убитого.

Имран Алиев под своим псевдонимом Мансур Старый был известен обращениями на YouTube и в соцсети Facebook.

Ранее в Париже суд приговорил к десяти годам заключения 49-летнего выходца из Чечни Хасанбека Турчаева. Его обвиняли в участии в боевых действиях в Сирии, а также в обучении других боевиков минированию. Турчаев утверждал, что поехал в арабскую республику, чтобы найти своих братьев, а «не воевать».

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