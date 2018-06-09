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Выходца из Чечни приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции за убийство бизнесмена

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Михаил Ланин

Французский суд приговорил выходца из Чечни Руслана Берсанова к 20 годам тюрьмы за убийство в 2011 году российского бизнесмена Михаила Ланина. Об этом агентству РИА Новости сообщила адвокат потерпевшей стороны Ирина Сидорова.

Суд присяжных признал Берсанова виновным в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в преступном сговоре.

Другой подсудимый, Язин Арсалиев, был оправдан и может рассчитывать на компенсацию за необоснованное задержание под стражей в течение семи лет.

В 2010 году Ланин решил найти работу в органах власти или в одной из госкомпаний, и обратился к «решальщику», который обманом вытянул из Ланина крупную сумму денег. В марте 2011 года Ланин пришел к выводу, что его обманывают, и потребовал вернуть деньги, пригрозив в противном случае обратиться в правоохранительные органы. Тогда один из «решальщиков», уроженец Чечни Валид Лурахмаев по кличке Валидол (выдававший себя за сотрудника администрации президента РФ), пригласил его на встречу во Францию. Лурахмаев пообещал передать бизнесмену коттедж неподалеку от Ниццы, стоимость которого равнялась сумме долга.

После встречи в аэропорту Ланина и его знакомую Елену Православнову отвезли город Вильпент, где предпринимателя убили выстрелом в голову. Его спутница получила ранения, но выжила и описала убийц.

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