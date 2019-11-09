Во Франции посадили готовившего сирийских боевиков выходца из Чечни

В Париже суд приговорил к десяти годам заключения 49-летнего выходца из Чечни Хасанбека Турчаева, получившего французское гражданство и обвинявшегося в том, что был «эмиром» группы джихадистов в Сирии. Об этом в субботу, 9 ноября, со ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

По данным агентства, Турчаев, уроженец Грозного, приехал во Францию в 2002 году, получил политическое убежище, а в 2008-м был натурализован. При этом с 2005 года из-за своего «религиозного экстремизма» он был замечен французскими спецслужбами.

В 2013 году Турчаев уехал в Сирию из Страсбурга, в котором на тот момент проживал. Подсудимый признал факт отъезда, в котором находился около трех месяцев в 2013 и 2014 годах, однако утверждал, что поехал в Арабскую Республику, чтобы найти своих братьев, а «не воевать». Тем не менее, по данным следствия, он участвовал в боевых действиях, а также обучал других боевиков минированию.

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