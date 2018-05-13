В России взялись за родственников устроившего резню в Париже чеченца

Чеченские силовики опрашивают родственников Хамзата Азимова, напавшего с ножом на прохожих в Париже и убитого на месте преступления. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Интерфакс».

По его словам, также ведутся опросы знакомых молодого человека.

Собеседник агентства подтвердил, что в 14-летнем возрасте Азимов, уже имея французское гражданство, получил российский паспорт, но сейчас этот документ недействителен, поскольку в 20 лет он не явился его менять. Эти же данные привел и глава Чечни Рамзан Кадыров, однако, по его словам, Азимова зовут Хасан, а не Хамзат.

По сведениям телеканала France 2, Азимов, родившийся в 1997 году в Чечне, в 2010-м стал гражданином Франции. Как отмечали источники, молодой человек еще несколько лет назад попал в поле зрения спецслужб и считался потенциальной угрозой национальной безопасности.

Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

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