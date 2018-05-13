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Стали известны подробности о личности парижского террориста-чеченца

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Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, был известен французским спецслужбам как потенциально представлявший угрозу госбезопасности. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает радиостанция Europe 1.

По данным радиостанции, нападавшему был присвоен статус S, то есть он представлял угрозу национальной безопасности. Отмечается, что мужчина был близок к кругам радикальных исламистов.

Кроме того, как уточняет телеканал BFMTV, нападавший имел некие «непрямые связи» с лицом, находящимся на территории Сирии.

Ранее стало известно, что нападение на прохожих совершил 20-летний выходец из Чечни. При этом официальных данных о его гражданстве пока нет. Родители молодого человека были задержаны французской полицией и в настоящее время находятся под стражей, ведется их допрос.

Инцидент произошел вечером в субботу, 12 мая. В результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения. Стражи порядка ликвидировали нападавшего. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

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Предыстория: Парижский террорист оказался выходцем из Чечни
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